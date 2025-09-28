El maestro que se aprovechaba de su puesto para abusar de sus alumnos

-

Esta es la tercera vez que el docente es detenido por los mismos delitos.

Agentes de la División Especializada en Investigación Criminal (DEIC) de la PNC y fiscales del Ministerio Público (MP), capturaron Mario Daniel Có, de 43 años, por el delito de producción, difusión y comercialización de material pornográfico de personas menores de edad.

(Foto: PNC)

Esta es la tercera vez que el docente es capturado, en menos de tres años, por señalamientos de delitos sexuales contra menores.

La detención se realizó mediante un allanamiento en su vivienda. Las autoridades incautaron su teléfono celular y otros dispositivos que serán clave para el proceso de investigación.

(Foto: PNC)

LEE TAMBIÉN: El maestro de Educación Física que se aprovechaba de sus alumnos y abusaba de ellos

Un alarmante historial

El primer caso se registró en septiembre de 2022 cuando fue detenido tras ser señalado por la directora del establecimiento donde laboraba.

Un alumno indicó que Có lo había llevado a la bodega de la escuela para tocarla indebidamente. Aunque fue capturado, recobró su libertad días después por falta de pruebas.

A inicios de este 2025, el docente fue sindicado nuevamente por acoso sexual. Esta vez, un alumno de una escuela de fútbol donde el docente entrenaba a niños y jóvenes, fue quien lo denunció.

En esa ocasión, fue capturado y puesto en libertad hace seis meses bajo una medida sustitutiva.

*Con información de Irma Tzi