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Capturado: Compró el silencio de padres tras abusar de una niña

  • Por Maria Fernanda Gallo
28 de marzo de 2026, 09:00
La menor fue abusada en repetidas ocasiones. (Foto ilustrativa: Shutterctock)&nbsp;

La menor fue abusada en repetidas ocasiones. (Foto ilustrativa: Shutterctock) 

El hombre daba dinero a los padres de la niña, luego de abusarla; con el fin de que no lo denunciaran.

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La Policía Nacional Civil (PNC) capturó a Hever "N", de 37 años, por el delito de agresión sexual y actividades sexuales remuneradas con personas, tras una denuncia desde el pasado 19 de marzo.

La captura se realizó en la zona 3 de San Juan Comalapa, Chimaltenango, por ser un presunto violador, de acuerdo con la PNC.

El supuesto violador al momento de su captura. (Foto: PNC)
El supuesto violador al momento de su captura. (Foto: PNC)

El caso

Según las investigaciones tras la denuncia, el hombre abusó sexualmente de una menor de 12 años en 2024.

Esta agresión sexual habría sido repetitiva y para evitar ser denunciado entregaba dinero a los padres de la menor; el hombre fue puesto a disposición de la ley.

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