Capturado: Compró el silencio de padres tras abusar de una niña

El hombre daba dinero a los padres de la niña, luego de abusarla; con el fin de que no lo denunciaran.
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La Policía Nacional Civil (PNC) capturó a Hever "N", de 37 años, por el delito de agresión sexual y actividades sexuales remuneradas con personas, tras una denuncia desde el pasado 19 de marzo.
La captura se realizó en la zona 3 de San Juan Comalapa, Chimaltenango, por ser un presunto violador, de acuerdo con la PNC.
El caso
Según las investigaciones tras la denuncia, el hombre abusó sexualmente de una menor de 12 años en 2024.
Esta agresión sexual habría sido repetitiva y para evitar ser denunciado entregaba dinero a los padres de la menor; el hombre fue puesto a disposición de la ley.