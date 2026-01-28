El hombre que pretendía vender un vehículo robado mediante estafa

La detención se dio en un comercial ubicado en la ruta al Atlántico, en la zona 18 capitalina.
OTRAS NOTICIAS: El millonario cargamento de droga que llegó a Puerto Quetzal
Cristopher "N", de 28 años, fue capturado por la Policía Nacional Civil (PNC) cuando pretendía vender un vehículo robado.
La aprehensión se registró en un comercial ubicado en el kilómetro 7.5 de la ruta al Atlántico, en la zona 18 de la ciudad de Guatemala.
Este hombre fue sorprendido cuando se disponía a vender un picop Toyota, con placas de circulación P-107JKX, modelo 2020, según detalló la PNC.
El vehículo tiene reporte de haber sido hurtado mediante estafa, en Santa Lucía Cotzumalguapa, Escuintla, el pasado 22 de enero, agregaron las autoridades.
Por lo tanto, el ahora capturado fue trasladado al juzgado correspondiente para que pueda resolver su situación legal.