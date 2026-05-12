¡Lo golpearon! Hombre queda desorientado tras el robo de su vehículo en zona 13

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Un violento asalto habría provocado que un hombre quedara desorientado en la vía pública.

Un hombre fue hallado en estado inconsciente en la vía pública, este lunes 11 de mayo, específicamente en la avenida Hincapié y 18 calle, en la zona 13 de la ciudad capital.

Transeúntes dieron aviso a Bomberos Municipales, quienes le brindaron atención prehospitalaria a la víctima, ya que se encontraba desorientado tras sufrir golpes en la cabeza y cuerpo.

Este hombre quien quedó a un costado de un casco, fue cuestionado por los socorristas y las autoridades sobre lo ocurrido, pero solamente aseguró, que viajaba en su motocicleta y no recordaba su nombre.

Hombre asegura que viajaba en su motocicleta, pero no recuerda en total qué sucedió. Estaba tirado en Avenida Hincapié 18 calle zona 13.



Policia Nacional Civil considera que lo golpearon y que es posible que le robaron el vehículo, el joven “no sabe ni su nombre”, indicaron.… pic.twitter.com/OMUWZ0YOEu — Amilcar Montejo (@amilcarmontejo) May 12, 2026

La Policía Nacional Civil (PNC) ha considerado que lo golpearon para robarle su medio de transporte, según indicó Amílcar Montejo, director de Comunicación de Emetra.

El cuerpo de bomberos lo trasladó a un centro asistencial para que sea atendido por médicos especialistas.