Un capturado: recuperan camión robado con mercadería valorada en más de Q150 mil

El detenido fue identificado como alias "Capu", quien cuenta con siete antecedentes por distintos delitos.
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Un camión que había sido robado momentos antes, con mercadería valorada en más de Q150 mil, fue recuperado por la Policía Nacional Civil (PNC), este lunes 11 de mayo.
El robo fue perpetrado en el libramiento de Barberena, en Santa Rosa, pero tras una denuncia ciudadana que alertó sobre el asalto al vehículo de transporte pesado, las autoridades lograron interceptar el camión en el kilómetro 69 de la ruta CA-1, en Cuilapa.
Además, durante el operativo fue capturado Selvin "N", de 48 años, alias "Capu", quien conducía el transporte pesado.
El vehículo transportaba productos alimenticios proveniente de la ciudad capital, cuya mercadería fue recuperada en su totalidad, según indicó la PNC.
Los tripulantes del camión fueron abandonados en cafetales cercanos al lugar donde ocurrió el robo, pero posteriormente fueron localizados y auxiliados por los agentes policiales, quienes los pusieron a salvo.
El detenido registra siete antecedentes por delitos relacionados con robo, robo agravado y portación ilegal de arma de fuego, entre los años, 2003, 2004, 2006, 2014 y 2015.