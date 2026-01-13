Versión Impresa
Hombre sufre quemaduras en el 50% de su cuerpo tras explosión en cohetería

  • Con información de Dirlyn González / Colaboradora
13 de enero de 2026, 13:07
La víctima fue trasladadas de emergencia a un centro asistencial. (Foto ilustrativa: istock)

Esta persona fue trasladada de emergencia a un centro asistencial.

Un hombre resultó gravemente herido tras una explosión ocurrida en un inmueble utilizado para la venta y fabricación artesanal de productos pirotécnicos, ubicado en la aldea Pamoca, San Raymundo.

Según reportes de los Bomberos Voluntarios; el afectado, quien no ha sido identificado, presentó quemaduras en aproximadamente el 50% de su cuerpo.

(Foto: Bomberos Voluntarios)
Por lo tanto, los socorristas le brindaron asistencia prehospitalaria en el lugar y posteriormente lo trasladaron a la sala de emergencias del Hospital Roosevelt.

Las autoridades locales investigan las causas del accidente y recuerdan la importancia de extremar precauciones en la manipulación de productos pirotécnicos, especialmente en instalaciones no reguladas.

(Foto: Bomberos Voluntarios)
