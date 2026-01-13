Hombre sufre quemaduras en el 50% de su cuerpo tras explosión en cohetería

Esta persona fue trasladada de emergencia a un centro asistencial.
Un hombre resultó gravemente herido tras una explosión ocurrida en un inmueble utilizado para la venta y fabricación artesanal de productos pirotécnicos, ubicado en la aldea Pamoca, San Raymundo.
Según reportes de los Bomberos Voluntarios; el afectado, quien no ha sido identificado, presentó quemaduras en aproximadamente el 50% de su cuerpo.
Por lo tanto, los socorristas le brindaron asistencia prehospitalaria en el lugar y posteriormente lo trasladaron a la sala de emergencias del Hospital Roosevelt.
Las autoridades locales investigan las causas del accidente y recuerdan la importancia de extremar precauciones en la manipulación de productos pirotécnicos, especialmente en instalaciones no reguladas.