El hombre que tenía un altar de la "Santa Muerte" en Villa Nueva

Según las autoridades, el señalado recibía instrucciones desde distintas cárceles.
La División Nacional contra el Desarrollo Criminal de Pandillas (DIPANDA) realizó un allanamiento en la colonia Villalobos 1, zona 12 de Villa Nueva, en donde capturaron a Wilmer "N", de 31 años alias "Will", señalado de ser terrorista del Barrio 18, de transportar armas de fuego y trasladar municiones de manera ilegal.
De acuerdo con las investigaciones y denuncias recibidas, el capturado presuntamente coordinaba diversas actividades ilícitas en el sector de Villalobos, recibiendo instrucciones de distintos mareros privados de libertad en centros carcelarios.
Durante la diligencia, de PNC y fiscalía contra extorsiones, en el interior del inmueble también se localizaron diversas figuras de la llamada "Santa Muerte".