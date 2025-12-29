Iban a "cobrar una extorsión" en un centro comercial cuando fueron sorprendidos

-

Padre e hijo son señalados de ser extorsionistas y estaban a punto de recibir un "paquete" en Villa Nueva cuando fueron sorprendidos.

En el interior del parqueo de un centro comercial en Villa Nueva, investigadores de DIPANDA lograron la captura de dos hombres, quienes fueron identificados como Hugo "N" de 42 años, alias "Pelón", y su hijo Briyan "N" Rolando de 24 años, alias "Colocho".

Según las autoridades, ambos capturados son presuntos integrantes de la clica "Solo Para Locos" del Barrio 18.

Esta captura se da en seguimiento a una denuncia de un ciudadano, quien afirmó ser víctima de llamadas exigiéndole la cantidad de Q15 mil, por lo que al momento de entregar el paquete con dinero simulado, agentes de la Policía Nacional Civil (PNC) intervinieron de inmediato capturando a los extorsionistas.

Se les incautó tres celulares y un automóvil con placas P-062 GSS, Honda 2009, en el cual se trasladaban, además una pistola marca Tizas-Turkiye, un cargador y 15 municiones sin la respectiva documentación.