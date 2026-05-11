Los tres hombres que habrían participado en ataque armado en zona 6

Un joven de 22 años murió víctima del ataque.
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Cuatro armas de fuego, nueve tolvas y 135 municiones fueron localizadas durante un allanamiento realizado en la zona 6 capitalina, donde fuerzas de seguridad capturaron a tres hombres señalados de participar en un ataque armado ocurrido el 28 de abril de 2025.
Los detenidos fueron identificados como Ángel "N", de 36 años; Maynor "N", de 38; y Brayan "N", de 24, quienes eran requeridos por un juzgado de Guatemala por los delitos de homicidio y homicidio en grado de tentativa.
Según las investigaciones iniciales, los capturados habrían participado en un hecho armado ocurrido a pocas calles del lugar del operativo, donde murió un hombre de 22 años y otras tres personas resultaron heridas, por lo que fueron trasladadas a un hospital.
Las autoridades indicaron que las investigaciones continúan para esclarecer el caso.