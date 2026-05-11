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Los tres hombres que habrían participado en ataque armado en zona 6

  • Con información de Dirlyn González/colaboradora
11 de mayo de 2026, 13:34
Durante la captura, se incautaron varios indicios. (Foto: archivo/Soy502)

Durante la captura, se incautaron varios indicios. (Foto: archivo/Soy502)

Un joven de 22 años murió víctima del ataque.

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Cuatro armas de fuego, nueve tolvas y 135 municiones fueron localizadas durante un allanamiento realizado en la zona 6 capitalina, donde fuerzas de seguridad capturaron a tres hombres señalados de participar en un ataque armado ocurrido el 28 de abril de 2025.

Los detenidos fueron identificados como Ángel "N", de 36 años; Maynor "N", de 38; y Brayan "N", de 24, quienes eran requeridos por un juzgado de Guatemala por los delitos de homicidio y homicidio en grado de tentativa.

Según las investigaciones iniciales, los capturados habrían participado en un hecho armado ocurrido a pocas calles del lugar del operativo, donde murió un hombre de 22 años y otras tres personas resultaron heridas, por lo que fueron trasladadas a un hospital.

Las autoridades indicaron que las investigaciones continúan para esclarecer el caso.

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