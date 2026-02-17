Disparan contra conductor en medio del tránsito de zona 12

El hecho armado se originó en la colonia La Reformita.
OTRAS NOTICIAS: Mujeres pretendían ingresar al país con más de $50 mil en mercadería sin declarar
Un incidente armado se registró la tarde de este martes 17 de febrero en la 14 avenida y 8a. calle de la colonia La Reformita, zona 12 capitalina.
Bomberos Municipales fueron alertados y tras arribar al lugar de los hechos, localizaron a un hombre con heridas ocasionadas por proyectil de arma de fuego.
De acuerdo con los socorristas, el ataque ocurrió en contra del conductor de un vehículo de color blanco.
La víctima fue identificada como: Leonel Gómez Borrayo, de 34 años.
Paramédicos del casco rojo lo estabilizaron y trasladaron a la emergencia del Instituto Guatemalteco de Seguridad Social (IGSS).