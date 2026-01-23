Se negó a darle dinero a un desconocido y terminó muerto en zona 1

Lo que empezó como una discusión en plena calle, terminó en tragedia.
Un hombre fue asesinado en la 5a avenida y 16 calle de la zona 1 tras discutir con otra persona que terminó apuñalándolo en el cuello.
Los hechos sucedieron la noche del 22 de enero cuando José Dali Gutiérrez, de 25 años, de nacionalidad hondureña, y un amigo caminaban por la zona ya mencionada, cuando de la nada un desconocido se les acercó a pedirles dinero pero estos se negaron.
Luego de varios minutos discutiendo y un corto forcejeo, el atacante logró ocasionarle varias heridas en el cuello y al ver la sangre salió corriendo.
Testigos alertaron al cuerpo de Bomberos Voluntarios, quienes constataron que el hombre había perdido la vida por la gravedad de las heridas.
Agentes de la Policía Nacional Civil realizaron una búsqueda por calles y avenidas el centro Histórico pero no lograron ubicar al presunto responsable.
Nuestro sueño era llegar a los Estados Unidos, llegamos a este país con la esperanza de seguir avanzando, pero nos quedamos atrancados y nunca logramos conseguir para continuar con nuestro camino y acá nos ganamos el sustento haciendo algunos trabajos, pero solo nos alcanzaba para comer y pagar donde dormir", agrego el amigo de Gutiérrez.