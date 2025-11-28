Versión Impresa
Horarios oficiales y recomendaciones para el concierto de Miel San Marcos

  • Con información de Kevyn Girón/Colaborador
28 de noviembre de 2025, 10:59
Miel San Marcos celebra 25 años con noche de adoración. (Foto: X)

Momentos de oración marcarán el inicio de una noche especial.

NO TE LO PIERDAS: Marcos Witt adorará a Dios junto a los guatemaltecos

Este sábado 29 de noviembre, los guatemaltecos podrán disfrutar de una velada llena de adoración y fe junto a la agrupación.

Miel San Marcos celebrará 25 años de ministerio con un concierto y grabación en vivo en el Estadio Cementos Progreso, ubicado en la zona 6 de la Ciudad de Guatemala.

Los ensayos y preparativos ya comenzaron y están siendo supervisados por Josh Morales, voz principal y líder de la banda cristiana.

La presentación principal comenzará a las 19:30 horas, pero puedes disfrutar de las actividades previas a partir de las 17:30 horas.

LEE: El cambio de Matthew Morales previo a la noche de adoración por Miel San Marcos

Los integrantes esperan que miles de personas lleguen para formar parte de esta fiesta cargada de alabanza, espiritualidad, música y gratitud junto a estrellas invitadas que harán que sea una experiencia inolvidable.

Horario oficial

  • Apertura de puertas (12:00 a 17:30 horas)
  • La previa presentada por Radio Actitud (17:30 a 18:30 horas)
  • Pregrabación (19:00 a 19:10 horas)
  • Oración (19:10 a 19:20 horas)
  • Concierto (17:30 a 23:00 horas)

Una jornada cargada de música, fe y gratitud espera a los asistentes este sábado. (Foto: Instagram)
Toma nota

  • No hay asientos numerados.
  • Tu código QR es único y solo se puede usar una vez.
  • No compres boletos en mercado negro, no serán válidos.
  • El estadio cuenta con parqueo; la tarifa es establecida por la administración.
  • Habrá venta de alimentos y bebidas dentro del recinto.
  • Prohibido ingresar objetos o instrumentos que puedan afectar la grabación.

