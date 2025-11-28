Horarios oficiales y recomendaciones para el concierto de Miel San Marcos

Este sábado 29 de noviembre, los guatemaltecos podrán disfrutar de una velada llena de adoración y fe junto a la agrupación.

Miel San Marcos celebrará 25 años de ministerio con un concierto y grabación en vivo en el Estadio Cementos Progreso, ubicado en la zona 6 de la Ciudad de Guatemala.

Los ensayos y preparativos ya comenzaron y están siendo supervisados por Josh Morales, voz principal y líder de la banda cristiana.

La presentación principal comenzará a las 19:30 horas, pero puedes disfrutar de las actividades previas a partir de las 17:30 horas.

Los integrantes esperan que miles de personas lleguen para formar parte de esta fiesta cargada de alabanza, espiritualidad, música y gratitud junto a estrellas invitadas que harán que sea una experiencia inolvidable.

Horario oficial

Una jornada cargada de música, fe y gratitud espera a los asistentes este sábado. (Foto: Instagram)