Horarios oficiales y recomendaciones para el concierto de Miel San Marcos

Momentos de oración marcarán el inicio de una noche especial.
Este sábado 29 de noviembre, los guatemaltecos podrán disfrutar de una velada llena de adoración y fe junto a la agrupación.
Miel San Marcos celebrará 25 años de ministerio con un concierto y grabación en vivo en el Estadio Cementos Progreso, ubicado en la zona 6 de la Ciudad de Guatemala.
Los ensayos y preparativos ya comenzaron y están siendo supervisados por Josh Morales, voz principal y líder de la banda cristiana.
La presentación principal comenzará a las 19:30 horas, pero puedes disfrutar de las actividades previas a partir de las 17:30 horas.
Los integrantes esperan que miles de personas lleguen para formar parte de esta fiesta cargada de alabanza, espiritualidad, música y gratitud junto a estrellas invitadas que harán que sea una experiencia inolvidable.
Horario oficial
- Apertura de puertas (12:00 a 17:30 horas)
- La previa presentada por Radio Actitud (17:30 a 18:30 horas)
- Pregrabación (19:00 a 19:10 horas)
- Oración (19:10 a 19:20 horas)
- Concierto (17:30 a 23:00 horas)
Toma nota
- No hay asientos numerados.
- Tu código QR es único y solo se puede usar una vez.
- No compres boletos en mercado negro, no serán válidos.
- El estadio cuenta con parqueo; la tarifa es establecida por la administración.
- Habrá venta de alimentos y bebidas dentro del recinto.
- Prohibido ingresar objetos o instrumentos que puedan afectar la grabación.