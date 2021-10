Hospital cobró una cuota adicional a paciente por llorar durante cirugía

El insólito cobro de un hospital a una paciente por el hecho de haber llorado durante su intervención médica.

Una mujer originaria de Estados Unidos denunció en sus redes sociales que el hospital en donde fue intervenida para que le practicaran una cirugía, le cobró una cifra extra por haber llorado.

En su cuenta de Twitter compartió la fotografía de la factura, en donde se observa que el monto total que canceló fue de 223 dólares (Q 1,725.49).

Además, se ve que le realizaron un descuento de 44 dólares (Q 340.46), pero el hecho que llamó la atención fueron los 11 dólares adicionales (Q 85.11) por aparentemente haber llorado durante su propia cirugía.

Lo ocurrido provocó la indignación entre los usuarios de la red, que no dudaron en compartir la publicación y comentar.

Mole removal: $223

Crying: extra pic.twitter.com/4FpC3w0cXu — Midge (@mxmclain) September 28, 2021

Indignación en las redes sociales

En ese país es común que los nosocomios cobren un monto de más a sus pacientes por una "emoción breve", aunque esto se trata de un supuesto diagnóstico para determinar la conducta de las personas.

Pero hubieron quienes manifestaron que se les ha cobrado insólitamente por el hecho de parecer estar "angustiados".

"Recientemente tuve una convulsión y después estaba muy bien, así que me cobraron por ‘asistencia emocional’ y cuando pregunté, la señora dijo: ‘Sí, aquí dice que estabas angustiada’”, escribió una usuaria.

"Como médica de un hospital y exmédico de una clínica, no estaba al tanto de esto. Claramente no he facturado correctamente durante más de 30 años. Simplemente simpatizo, apoyo y entrego a la gente un Kleenex”, se lee en otra respuesta.

“Nooo, la oficina del doctor generalmente cobra $13.20 por una emoción breve, pero la compañía de seguros negoció los $11 ya que están en la red. Realmente desearía estar bromeando”, señaló un tercer internauta.