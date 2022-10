¡En el hospital! Estado de salud de Shakira causa alarma

Shakira fue vista en un hospital de Barcelona y sus estado de salud ha causado preocupación.

Las periodistas españolas Laura Fa y Lorena Vázquez, revelaron en su podcast "Mamarazzis" información preocupante sobre el estado de salud de Shakira.

Según las comunicadoras, la artista de 45 años ha sido vista en las últimas semanas asistiendo con frecuencia la clínica Teknon en Barcelona.

Sin embargo, la intérprete de "Monotonía" no estaría llegando a visitar a su padre, quien fue internado en ese hospital, pues él ya fue dado de alta.

"Estamos un poco preocupados con Shakira. Preocupadas porque no tenemos más información, pero tanto a mí como a Lorena nos ha llegado fotografías e informaciones de que lleva cada semana visitando la Clínica Teknon de Barcelona", dijo una de las periodistas.

"Y no es por su padre. No ha ido a ver a ningún familiar y es verdad que ha llegado hasta ir sola. Entonces no sabemos qué le pasa", sostuvieron.

Esto se sabe

Pese a que no sabe con certeza si Shakira está pasando por quebrantos de salud, esta información ha preocupado a los fanáticos de Shakira, quienes se preguntan sí puede ser algo relacionado a su separación con Gerard Piqué.

Por otra parte, las periodistas resaltaron que exista la posibilidad que la famosa colombiana pueda estar realizándose un cambio estético, pero de momento Shakira no se ha pronunciado al respecto, ya que sigue enfocada en sus proyectos profesionales.

*Con información de Heraldo USA.