Cierre del Hospital Nacional genera tristeza y confusión

-

Servicios médicos se trasladan a Villa Nueva y Escuintla, ante el cierre del Hospital Nacional de Amatitlán

TE PUEDE INTERESAR: Aumenta concentración de maestros en la Plaza de la Constitución en los próximos días

Preocupación, tristeza y confusión viven los vecinos tras conocerse que el Hospital Nacional dejará de prestar atención médica debido a los daños estructurales que sufrió durante los recientes sismos.

Los servicios han sido trasladados a centros asistenciales en Villa Nueva y Escuintla, decisión que ha generado alarma entre los habitantes.

"¿A dónde vamos a correr?", se pregunta Lidia López, vecina de Los Humitos, mientras se sienta agotada a las afueras del hospital cerrado.

Los pasillos llenos de médicos y enfermeras, ahora lucen vacíos por primera vez. (Foto: Edwards Morales/Colaborador)

Ella viajó por más de una hora para buscar atención médica por una dolencia estomacal. "Nadie nos avisó nada. Nos venimos como siempre, pero ahora ya no quieren ni abrir las puertas. Solo nos dijeron que fuéramos a Escuintla. ¿Y con qué dinero?", dijo.

El panorama tampoco es claro para el personal de salud. Aunque algunos médicos y enfermeras continúan presentándose, la incertidumbre es total.

La zona declarada en riesgo aún mantiene su mobiliario. (Foto: Edwards Morales/Colaborador)

"No nos han dicho qué va a pasar con nosotros. Venimos por compromiso con la gente, porque todavía llegan pacientes que no saben lo que está pasando. Pero estamos en la nada", compartió un médico general que prefirió no identificarse.

El hospital, aunque aun en pie, permanece cerrado al público. Las autoridades no han brindado información oficial sobre su futuro.

"Aquí seguimos"

Mientras tanto, en el patio y bajo toldos improvisados, los médicos y enfermeras continúan atendiendo como pueden.

"Seguimos viniendo todos los días. No sabemos hasta cuándo, pero no podemos dejar que la gente se quede sin atención", comentó la doctora Karina Sazo, directora del centro de salud.

Una madre sostiene a su hijo enfermo mientras aguarda atención pediátrica en el centro de salud. (Foto: Edwards Morales/Colaborador)

Teresa Macz, una joven madre, contó: "Yo vine porque mi bebé tiene fiebre y diarrea desde hace dos días. Me dijeron que ya no había pediatría, y aquí es lo único que queda. Gracias a Dios que me atendieron".

Por su parte, Juan López, agricultor de 46 años, llegó con la mano envuelta en un trapo lleno de sangre. Se había cortado con un machete mientras limpiaba su milpa.

El hospital sufrió daños en un 25 por ciento de su estructura, según el personal. (Foto: Edwards Morales/Colaborador)

"Me fui directo al hospital, pero estaba cerrado. Me vine aquí caminando como pude. Por lo menos me limpiaron la herida, me suturaron y me pusieron unas vendas", relató.

Atención a pacientes

Antes de los sismos, el Hospital Nacional atendía en promedio de 500 y 800 pacientes diarios. En épocas de mayor necesidad (infectologías, brotes, emergencias locales), la cantidad de pacientes aumenta.