Hospital de Antigua Guatemala se pronuncia tras brote respiratorio en menores

-

Varios adolescentes fueron hospitalizados con síntomas respiratorios.

Adolescentes de una casa hogar presentaron fuertes síntomas respiratorios, por lo que fueron trasladados de emergencia al Hospital Nacional Pedro de Bethancourt, en Antigua Guatemala.

El centro hospitalario se pronunció sobre la atención de los menores que ingresaron con posibles síntomas de Covid, confirmando que la situación está bajo control y que los pacientes presentaban un brote respiratorio.

En total fueron 29 pacientes atendidos, comprendidos entre los 12 y 17 años, todos provenientes del hogar "Diamante Cuatro", ubicado en San Lucas Sacatepéquez.

"Consultaron por presentar fiebre, malestar general, náuseas y tos, con un promedio de tres días de evolución. Cabe destacar que en otro hogar vinculado a este grupo fue

identificado previamente un brote de influenza tipo A, por lo que, debido al nexo epidemiológico, se considera que los pacientes presentan el mismo cuadro infeccioso", dice el comunicado.

Según el hospital, de los los pacientes atendidos:

23 pacientes egresarán con tratamiento ambulatorio y recomendaciones médicas.

y recomendaciones médicas. 5 pacientes permanecerán en observación para monitoreo clínico.

1 paciente será ingresado para manejo intrahospitalario y vigilancia especializada.

Asimismo, afirma que todos los pacientes se encuentran clínicamente estables, y el equipo médico continúa aplicando los protocolos establecidos para el abordaje de infecciones respiratorias.