Identifican a enfermero hallado sin vida en hospital donde trabajaba

La víctima estaba de turno cuando ocurrió la tragedia.
EN CONTEXTO: Auxiliar de enfermería es hallado sin vida en el hospital donde trabajaba
Fredy Mencho Bámaca, de 30 años, quien laboraba como enfermero en el Hospital Regional de Cobán, fue hallado sin vida dentro de uno de los sanitarios del lugar.
La víctima estaba sentada cuando fue descubierta por personal de limpieza que estaba de turno, quienes de inmediato dieron aviso a las autoridades correspondientes.
Según una fuente anónima, la causa de muerte del enfermero se pudo deber al cansancio físico que sufría; sin embargo, esto no ha sido confirmado.
Ante ello, el vocero del hospital, Juan Moncada, indicó que el Ministerio Público se encuentra realizando las investigaciones pertinentes, por lo que no puede dar mayor información del caso y que, en los próximos días, estarán comunicando lo sucedido a los medios para dar a conocer lo sucedido.
Bámaca era originario de Costa Cuca, Quetzaltenango y fue velado en la vivienda de su esposa, ubicada en Carchá.