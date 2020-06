Hospital Roosevelt: 126 pacientes con Covid-19 en estado crítico

"El Hospital Roosevelt ha llegado al tope de su capacidad", explicó este jueves 11 de junio Marco Antonio Barrientos, director de ese centro asistencial. Barrientos aseguró que en este momento están atendiendo a 140 pacientes Covid-19 positivos, de los cuales, el 90% (126) están en estado crítico.

"Estamos desbordados, el personal médico está batallando con todo. Están cansados, están agotados. Hay en, de cierta forma, hasta frustración de decir ¿Qué más hago? ¿A dónde más voy?", manifestó Barrientos.

TE PUEDE INTERESAR:

Agregó: "Es como si fuera una gasolinera que tiene 6 bombas de distribución y llegan 10 vehículos, sólo puedo abastecer 6. Nosotros estamos ya llegando a ese límite y no queremos dejar de atender a nadie más... No es que no estemos haciendo nuestro trabajo, físicamente tienen un límite, todo el personal se ha movido para conseguir más cilindros de oxígeno, insumos, equipo... pero ya llegamos a un límite donde no se puede más".

Barrientos aseguró que necesitan que el cúmulo de pacientes "se desfogue" hacia otros hospitales, por lo que ya hablaron con las autoridades de Salud y "ellos están haciendo el esfuerzo... esta pandemia ha superado a potencias mundiales y también lo está haciendo con nosotros".

Las autoridades de Salud han informado que están reorganizando los hospitales, con el propósito de que el Roosevelt y el San Juan queden únicamente para atender a pacientes críticos y el resto se distribuirá en los otros centros asistenciales.