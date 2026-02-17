Hospitalizan a 40 menores con síntomas de Covid en Antigua Guatemala

Varios presentaban un cuadro delicado.
40 menores, entre 13 y 16 años, fueron trasladados de emergencia hacia el Hospital Nacional Pedro de Bethancourt, Antigua Guatemala, debido a que presentaban síntomas respiratorios, posible Covid-19.
Los adolescentes se encontraban recluidos en la casa hogar "Los Diamantes", ubicada en el municipio de San Lucas Sacatepéquez, donde se habría originado el foco de contagio.
El operativo de evacuación fue coordinado por diversas estaciones de los Bomberos Voluntarios, quienes desplegaron múltiples unidades para trasladar a los pacientes hacia el centro asistencial.
Algunos fueron ingresados en camillas bajo estrictos protocolos de bioseguridad, tras presentar un estado de salud delicado.
Aunque los síntomas sugieren de forma preliminar un brote de coronavirus dentro del hogar de acogida, los médicos se encuentran realizando las pruebas de laboratorio correspondientes para descartar otras patologías y establecer el tratamiento adecuado para la recuperación del grupo.
Hasta el momento, las autoridades del Hospital Pedro de Bethancourt no se han pronunciado.