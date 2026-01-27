Hospitalizan de emergencia a Quinton Aaron, protagonista de "Un sueño posible"

-

Quinton Aaron, protagonista de la película "The BlindeSide" fue hospitalizado de emergencia según afirman los medios internacionales.

El actor de 41 años sufrió una infección severa, que lo llevó a un colapso, motivo por el que fue enviado a cuidados intensivos. El episodio ocurrió mientras subía las escaleras de su apartamento, lo que llevó a su familia a pedir asistencia médica.

Aaron fue recordado por interpretar a Michael Oher junto a Sandra Bullock "Un sueño posible".

En observación

El actor fue conectado a soporte vital, ya que la localización de la infección es en la sangre, sin embargo su representante reporta que está estable.

Para apoyarlo se abrió una cuenta de GoFundMe, logrando reunir USD 1.393 de los 10.000. La organización Veterans Aid Network describió el momento como "súbito, aterrador y abrumador para sus seres queridos".

"Mientras Quinton libra una de las batallas más arduas de su vida, rodeémoslo del mismo cariño con el que él inspiró a otros", escribió su familia.

Historial de problemas de salud

En marzo de 2025, lo internaron de urgencia en California tras presentar fiebre alta y hemorragias; los médicos atribuyeron ese cuadro a una gripe tipo A y neumonía. En 2019, estuvo bajo tratamiento por una infección respiratoria grave. Aaron había compartido previo a sus recaídas su transformación física pues bajó cerca de 90 kilogramos.

Un sueño posible

Fue estrenada en 2009 y fue basada en hechos reales, narra la historia de Michael Oher, un joven en situación vulnerable que encuentra apoyo en la familia Tuohy y, gracias al esfuerzo conjunto, accede a una carrera profesional en la NFL.

Sandra Bullock interpretó a Leigh Tuohy en una actuación que le mereció un premio óscar, y la película recibió una nominación a mejor película en los premios de la Academia. Desde entonces, Aaron participó en cine y televisión.

