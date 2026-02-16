Ruta Escénica promueve la naturaleza, cultura y turismo en Sololá

-

Comunidades de Sololá impulsan la Ruta Escénica, un recorrido que combina miradores, senderos, apiarios y emprendimientos, permitiendo a visitantes conocer tradiciones locales y disfrutar panorámicas únicas del lago y paisajes del altiplano.

La Mancomunidad Tz'olojya' promueve la Ruta Escénica, la cual impulsa los destinos turísticos de Santa Lucía Utatlán y de San José Chacayá, ambos situados en la parte alta del departamento de Sololá.

Tal posición les garantiza contar con vistas espectaculares al lago de Atitlán, por lo que son el lugar ideal para que entres en contacto con la naturaleza y te dejes cautivar por el paisaje.

El columpio gigante invita a desafiar a las alturas. (Foto: Alfonso Guárquez/Colaborador)

La Ruta comienza con el recorrido de pinturas, donde se relata la historia de San José, seguido por la caminata a través del sendero para encontrarte con varios altares de la época prehispánica.

Si te gusta la miel, tendrás la oportunidad de conocer cómo se produce en el apiario situado en el caserío Chuimanzana, perteneciente a la aldea Laguna Seca.

Los visitantes a los apiarios cuentan con trajes protectores. (Foto: Alfonso Guárquez/Colaborador)

"Estamos organizados en la Asociación de Productores y Apicultores de Chacayá, con 17 productores del municipio", explicó el apicultor Delfino Xitamul.

Los visitantes reciben equipo protector para evitar el riesgo de piquetes, si bien se recalca que las abejas no atacan a menos que se sientan amenazadas.

"Así se tiene la oportunidad de convivir con ellas, conocer las funciones que hacen en la naturaleza y valorar su importancia para la humanidad", detalló Xitamul.

El recorrido incluye encuentros con productores de miel. (Foto: Alfonso Guárquez/Colaborador)

El recorrido se ve recompensando con la miel vendida en botella o en panal, la cual aporta sabores nuevos aparte de sus beneficios para la salud.

Asimismo, podrás visitar al grupo de mujeres dedicado a la producción del hongo ostra, tarea que las empodera y les permite contribuir con la economía de sus hogares.

Las familias pueden disfrutar de una estancia agradable. (Foto: Alfonso Guárquez/Colaborador)

Para echar un vistazo

A escasos siete kilómetros de distancia se localiza el área urbana de Santa Lucía Utatlán, desde donde te podrás desplazar hacia el mirador Ixchel. El lugar te ofrece toda clase de escenas, con los volcanes Atitlán, Tolimán y San Pedro, para que puedas nutrir tus redes sociales.

Dentro del mirador se puede acampar y celebrar convivios familiares, con suficiente espacio para prender fogatas y preparar carne asada. También te encontrarás con dos columpios gigantes para desafiar a las alturas e imaginarte la cercanía de las copas de los árboles.

La gira turística termina con la visita a pequeños productores de shecas y la fábrica del jabón negro, más conocido como "jabón de coche", elaborado a base de cenizas.

Cuenta con lugares para tomarse fotos y compartirlas en redes sociales. (Foto: Alfonso Guárquez/Colaborador)

¿Cómo llegar?

Para llegar a San José Chacayá desde la Ciudad de Guatemala, se toma la carretera CA-1 Occidente hacia Sololá. El trayecto promedio duro tres horas, dependiendo del tráfico y las condiciones de la vía.

Al llegar a la cabecera de Sololá, buscás la ruta hacia el norte, pasando por el mirador, y de ahí te dirigís a San José.

La encargada de la Ruta Escénica es Deysi Cuy y la podés contactar al teléfono 4673-0790, en horas hábiles.