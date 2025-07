"Hoy no juega la Selección", grita diputado, ante finalización de sesión plenaria

-

Los diputados celebraron su séptima sesión extraordinaria del año este jueves y antes de culminar, se escuchó a uno de estos gritar: "¡hoy no juega la selección!".

Durante la séptima sesión extraordinaria celebrada en el Legislativo este jueves 3 de julio, el único punto en agenda fue la continuación del juicio político contra el ministro de Salud, Joaquín Barnoya.

El funcionario lleva tres meses en interpelación y aún no ha respondido la mitad de preguntas básicas formuladas por el diputado Bequer Chocooj.

Aunque el cónclave duró poco más de una hora, Barnoya no terminó de contestar el cuestionamiento número 12, el mismo pendiente de la plenaria anterior.

Sin embargo, en plena disertación fue interrumpido para efectuar una revisión de quórum y seguida de esta se escuchó a uno de los presentes gritar en el Hemiciclo que este día "no jugó la selección".

La solicitud de revisión fue formulada por el diputado Byron Rodríguez, del bloque Todos, pero luego se escuchó: "trabajá vos, marcate. Hoy no juega la selección", mientras que otro decía "hoy no hay fut, hoy no hay fut".

Pese a lo anterior, la plenaria se dio por terminada, pues solo 44 diputados marcaron su asistencia.