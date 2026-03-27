Huelga de Dolores provoca congestionamiento en zona 1, estas rutas están saturadas

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Un grupo de encapuchados detenido en la 7ma avenida y 8va calle zona 1 complica el tránsito en el área.

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El desarrollo de la tradicional Huelga de Todos los Dolores generó complicaciones en la movilidad vehicular este viernes en el Centro Histórico de la ciudad de Guatemala.

La actividad universitaria avanzó de forma irregular en algunos tramos interrumpiendo directamente en la fluidez del tránsito en la zona 1, según informó Amilcar Montejo, director de Comunicación de Emetra.

De acuerdo con reportes, un grupo de huelgueros permaneció detenido sobre la 7a. avenida y 8a. calle, situación que provocó un fuerte congestionamiento vehicular en el sector.

Huelga de Todos Los Dolores.



Sigue evento tradicional universitario. Un grupo aún avanza en 7 avenida 8 calle zona 1.



Congestionamiento llega hasta Tipografía Nacional porque los participantes se quedaron parados. pic.twitter.com/OVNG1wozp1 — Amilcar Montejo (@amilcarmontejo) March 27, 2026

Según Montejo, la acumulación de vehículos se extendió hasta las inmediaciones de la Tipografía Nacional, esto debido a las pausas prolongadas en el desplazamiento de los encapuhados.

Se recomienda a los automovilistas tomar rutas alternas.