El altar con el que el Zoológico La Aurora le rindió homenaje a sus animales

  • Por Maria Fernanda Gallo
01 de noviembre de 2025, 13:03
La Mocosita, quien marcó la infancia de las generaciones guatemaltecas, es recordada con cariño. (Foto: Zoológico La Aurora)&nbsp;

Realizan homenaje a la fauna que habitó el Zoológico La Aurora y a las mascotas fallecidas.

EN CONTEXTO: Entre velas, fotos y flores: el Zoológico La Aurora rendirá homenaje a sus animales.

El Zoológico La Aurora, junto a la Embajada de México en Guatemala, realizaron un altar a los animales del zoológico que fallecieron y a las mascotas de los visitantes para recordar los momentos de alegría y amor que compartieron con ellos.

(Foto: Zoológico La Aurora)
En el mural se observan las fotografías de Tito, Lola, Candy, Randy, entre otros peluditos que dejaron su huella de amor en los corazones de sus dueños.

(Foto: Zoológico La Aurora)
Las mascotas son consideradas como parte de la familia, siendo un apoyo emocional significativo para sus integrantes.

El altar estará disponible durante este fin de semana del 1 y 2 de noviembre para conocer y recordar a los animales que el Zoológico conmemoró. 

