El altar con el que el Zoológico La Aurora le rindió homenaje a sus animales

Realizan homenaje a la fauna que habitó el Zoológico La Aurora y a las mascotas fallecidas.
EN CONTEXTO: Entre velas, fotos y flores: el Zoológico La Aurora rendirá homenaje a sus animales.
El Zoológico La Aurora, junto a la Embajada de México en Guatemala, realizaron un altar a los animales del zoológico que fallecieron y a las mascotas de los visitantes para recordar los momentos de alegría y amor que compartieron con ellos.
En el mural se observan las fotografías de Tito, Lola, Candy, Randy, entre otros peluditos que dejaron su huella de amor en los corazones de sus dueños.
Las mascotas son consideradas como parte de la familia, siendo un apoyo emocional significativo para sus integrantes.
El altar estará disponible durante este fin de semana del 1 y 2 de noviembre para conocer y recordar a los animales que el Zoológico conmemoró.