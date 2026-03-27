IA y automatización: El nuevo pulso del mercado laboral guatemalteco

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La inteligencia artificial generativa ha comenzado a transformar la productividad de las oficinas y servicios en Guatemala, impactando directamente en las tareas de 2.27 millones de trabajadores.

Sectores como el de servicios de exportación (BPO) en Guatemala reportan un incremento en la productividad y la creación de plazas especializadas ante la integración de la Inteligencia Artificial (IA) generativa, mientras el grueso de la fuerza laboral urbana enfrenta el reto de adaptarse a funciones automatizadas.

El Índice Latinoamericano de Inteligencia Artificial (ILIA) 2025, elaborado por el Centro Nacional de Inteligencia Artificial (Cenia) y la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), ubica al país en el puesto 16 de 19 en la región, situándolo en la categoría de "Explorador".

Este diagnóstico refleja un ecosistema incipiente, frenado principalmente por la ausencia de un marco legal claro, donde el país registra un puntaje de cero en legislación, contrastando con vecinos como El Salvador que ya han iniciado procesos de regulación para la economía digital.

"La incorporación de la Inteligencia Artificial en procesos de BPO ha optimizado operaciones y aumentado la productividad, permitiendo a los colaboradores enfocarse en tareas de mayor valor. Este avance ha generado empleo directo para 1,069 profesionales especializados en el área, fortaleciendo la competitividad del sector a nivel internacional", comentó Gustavo Mendoza, Coordinador del Sector de Contact Center & BPO de la Asociación Guatemalteca de Exportadores (Agexport).

Según Agexport, la incorporación de la IA ha permitido optimizar operaciones en procesos de BPO. (Foto: Canva/Soy502)

Nuevos nichos de empleo

La automatización ha demostrado ser un motor de crecimiento en el sector de Contact Center & BPO de Agexport, el cual cerró el 2024 con exportaciones cercanas a los US$900 millones.

Actualmente, la industria cuenta con más de mil colaboradores trabajando directamente en áreas de desarrollo e implementación de estas tecnologías, sumándose a una fuerza laboral total de 50 mil personas.

Esta tendencia se replica en el emprendimiento local, donde el reporte GEM 2024-2025 de la Universidad Francisco Marroquín (UFM) resalta que el 72% de los emprendedores utiliza redes sociales con IA para promoción y un 58% ya explora la IA generativa.

En el sector agrícola, alrededor de 20 mil productores emplean herramientas digitales para predecir impactos en cultivos, según datos del Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura (IICA).

Estas aplicaciones demuestran que la tecnología permea sectores tradicionales, aunque la inversión masiva en IA en el país sigue siendo modesta en comparación con las tendencias globales de modelos multimodales y agentes autónomos que ya operan en mercados más maduros.

Unos 20 mil productores agrócolas emplean herramientras digitales para medir impactos en cultimos. (Foto: Canva/Soy502)

La brecha de habilidades

Según el Global Skills Report 2025 de la plataforma Coursera, Guatemala ocupa el puesto 20 de 20 países evaluados en Latinoamérica en cuanto a habilidades competitivas.

Con un 8% de competencia en ciencia de datos, un 10% en negocios y un 7% en tecnología, el país se sitúa en el puesto 102 de 109 a nivel global, lo que evidencia una calidad educativa deficiente en áreas críticas para la nueva realidad económica.

El informe de Coursera, basado en una base de más de 170 millones de estudiantes, recalca que el país está en la cola regional de preparación técnica.

El análisis de la OIT y el BID coincide en que profesionales en las áreas de educación, salud y arquitectura, predominantemente en centros urbanos, son quienes hoy experimentan el mayor reto de adaptación.

Ante una penetración de internet que alcanza solo al 56% de la población, el reto para 2026 consiste en convertir el uso incipiente de estas herramientas en políticas públicas que aseguren que el 14% de empleos con potencial de mejora no queden excluidos por la brecha digital o la falta de infraestructura legislativa.

Global Skills Report 2025. (Foto: Coursera/Soy502)

Impacta a 2.2 millones de guatemaltecos

Un análisis conjunto del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y la Organización Internacional del Trabajo (OIT), contenido en el informe "La inteligencia artificial generativa y los empleos en América Latina y el Caribe" (2024), confirma que 2.27 millones de guatemaltecos —un 31% de la fuerza laboral— trabajan bajo la influencia de algoritmos generativos.

Sin embargo, el estudio del BID y la OIT señala que aunque el 31% de los trabajadores tiene tareas que técnicamente podrían ser realizadas por una IA, la brecha digital desinfla este impacto a un 6% real.

Este "cuello de botella" tecnológico significa que solo unos 440 mil guatemaltecos tienen actualmente el empleo y la conectividad necesaria para que la IA afecte su jornada. De ellos, un 1.8% experimenta una transformación directa y un 4.2% un aumento de productividad.

El 25% restante de la fuerza laboral se encuentra en un estado de "protección involuntaria", ya que sus puestos son automatizables, pero la falta de internet y equipo los mantiene aislados tanto de los riesgos de reemplazo como de las ventajas competitivas.

Unos 2.27 millones de guatemaltecos trabajan bajo la influencia de algoritmos generativos, según un informe del BID y OIM. (Foto: Canva/Soy502)

Mayor exposición

El informe revela que profesionales en las áreas de educación, salud y arquitectura, predominantemente en centros urbanos, son quienes hoy experimentan el mayor reto de adaptación. Asimismo, indica que sta transición tecnológica se concentra primordialmente en centros urbanos como la Ciudad de Guatemala o Quetzaltenango.

Según las métricas de este mismo informe de la OIT y el BID, aunque para el trabajador promedio el riesgo de ser reemplazado por completo se mantiene bajo —oscilando entre un 2% y un 5%—, la necesidad de colaborar con herramientas digitales es una urgencia para no perder competitividad.

La estructura económica del país, marcada por el peso de la agricultura y la informalidad laboral, actúa como un escudo temporal frente a la automatización digital, pero también representa una barrera que podría profundizar la desigualdad si no se acelera la capacitación técnica en los sectores de servicios.

A nivel regional, Guatemala se encuentra por debajo del promedio de exposición del 37%. Países con sectores de servicios más robustos, como Uruguay (40%), Chile (37%) y Costa Rica (37%), presentan una mayor exposición porque sus economías dependen más de tareas "de escritorio" que son procesables por la IA.

El informe advierte que, en el contexto guatemalteco, las mujeres tienen una probabilidad mayor de estar en puestos expuestos (administración y servicios) en comparación con los hombres, debido a la segregación ocupacional actual.

Impacto y exposición laboral

Indicador Técnico Descripción del Impacto Valor (%) Empleos (estimados) Exposición Teórica Potencial total de la IA en el país 31% 2,270,000 Impacto Real (Total) Tienen el empleo Y la tecnología para usar IA 6% 440,000 - Transformación Automatización efectiva de tareas actuales 1.8% 131,000 - Potenciación Aumento de productividad con apoyo de IA 4.2% 309,000 Cuello de Botella Empleos "atrapados" por falta de internet/equipo 25% 1,830,000

Rankings de madurez y habilidades (Guatemala vs Latam)

Área de evaluación Posición de Guatemala Referencia / Escala Madurez de IA Puesto 16 de 19 países (Latam) Habilidades Globales Puesto de 109 países (Mundo) Habilidades Regionales Puesto 20 de 20 países (Latam) Dominio en Negocios 10.00% Competencia nacional Dominio en Ciencia de Datos 8.00% Competencia nacional Dominio en Tecnología 7.00% Competencia nacional

Sector BPO e indicadores económicos

Institución / Sector Indicador Económico Valor Agexport (BPO) Especialistas directos en IA 1,069 personas Agricultura Productores con IA predictiva 20,000 personas Emprendimiento Uso de RRSS con IA 72.00% Infraestructura Penetración de Internet 56.00%

Fuente: BID/OIT, CEPAL/Cenia, Agexport, IICA, Cursera, UFM