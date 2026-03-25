Radiografía del empleo: la persistente informalidad en Guatemala

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Siete de cada diez guatemaltecos trabajan en la informalidad, una realidad que sostiene el día a día de las familias pero las deja vulnerables ante la falta de seguridad social.

La economía de Guatemala se mueve gracias al esfuerzo de millones de personas que, a diario, salen a las calles para generar su propio sustento. Sin embargo, detrás de esa actividad incesante se esconde un mercado laboral profundamente desigual donde la mayoría trabaja sin un respaldo legal o institucional.

Según la Encuesta Nacional de Condiciones de Vida (ENCOVI 2023), el 70.3% de la población ocupada en el país forma parte del sector informal. Esto significa que apenas un 29.7% cuenta con la estabilidad de un empleo formal, marcando una brecha de más de 40 puntos porcentuales que define el panorama del trabajador guatemalteco.

Al observar cómo se distribuye esta situación, los datos revelan que la informalidad tiene un impacto diferenciado cuando se analiza por género. Las estadísticas del Instituto Nacional de Estadística (INE) muestran que el 73.1% de las mujeres ocupadas se encuentran en el sector informal, mientras que en los hombres la cifra es del 68.3%.

Esta disparidad refleja que las mujeres enfrentan mayores barreras para acceder a puestos de trabajo que ofrezcan prestaciones de ley y protección social. De esta manera, una gran parte de la fuerza laboral femenina se concentra en actividades económicas de pequeña escala o de subsistencia.

Se estima que más del 70% de las mujeres ocupadas están en el sector informal. (Foto: Canva/Soy502)

El peso del sector informal

El empleo informal en Guatemala no es un fenómeno marginal, sino el eje central de la subsistencia para millones de familias, especialmente en las zonas rurales.

Los datos del INE destacan que el sector informal sigue siendo el mayor empleador, operando bajo condiciones que la Organización Internacional del Trabajo (OIT) define como carentes de trabajo decente.

En el ámbito nacional, la categoría de trabajador por cuenta propia agrícola representa el 8% de la ocupación, mientras que el trabajador por cuenta propia no agrícola asciende al 27%. Estas cifras demuestran que más de una tercera parte de la población ocupada genera sus propios ingresos de manera independiente, a menudo en actividades de baja productividad.

Como señalan los resultados de la Encuesta Nacional de Empleo e Ingresos Continua al segundo trimestre de 2025 (ENEIC 2T 2025), el sector informal se caracteriza por "unidades económicas que operan a partir de los recursos de los hogares y que no se constituyen como sociedades con personalidad jurídica propia".

Según el INE, la categoría de trabajador por cuenta propia agrícola representa el 8% de la ocupación. (Foto: Canva/Soy502)

Brecha entre campo y ciudad

El lugar donde reside el trabajador también determina drásticamente su relación con la formalidad laboral. Según la ENCOVI, en el área rural del país la informalidad es la norma casi absoluta, pues alcanza al 83.1% de la población que realiza alguna actividad económica.

En contraste, el área urbana metropolitana es donde se registra el mayor nivel de empleos formales, aunque incluso allí la informalidad afecta al 43.1% de los ciudadanos. Estas cifras son, como cita el informe del INE, "insumos fundamentales para evaluar la capacidad de absorción del mercado laboral y la utilización de los recursos humanos de un país".

El área urbana metropolitana es la que registra mayor cantidad de empleos formales. (Foto: Archivo/Soy502)

Juventud y población indígena

De acuerdo con la ENCOVI, el 83.9% de los trabajadores que tienen entre 15 y 24 años laboran en la informalidad, lo que sugiere que las nuevas generaciones encuentran un mercado con muy pocas puertas abiertas hacia la estabilidad legal.

Asimismo, la pertenencia étnica marca una diferencia histórica en el acceso a mejores empleos. Entre la población indígena, el sector informal absorbe al 81.3% de sus trabajadores, mientras que en la población no indígena esta cifra se sitúa en el 62.7%.

Sectores con mayor informalidad

La precariedad laboral se distribuye de forma desigual entre las distintas ramas de actividad, siendo la agricultura, ganadería, silvicultura y pesca el sector más crítico, donde el 93.3% de sus trabajadores son informales.

Le sigue la construcción, donde el 81.2% de la fuerza laboral carece de vínculos formales, y el comercio, que registra un 69.5% de informalidad.

Otras áreas como las industrias manufactureras presentan un 54.8% de trabajadores informales, mientras que en el sector de servicios, que incluye alojamiento y comidas, la cifra es del 60.1%.

Por el contrario, la administración pública se mantiene como el sector más formalizado, con apenas un 9.1% de informalidad, lo que demuestra que la protección social es un beneficio concentrado principalmente en el aparato estatal.

La ganadería está entre los sectores más críticos de la empleabilidad. (Foto: Canva/Soy502)

¿Cómo evoluciona la informalidad?

Al cierre del segundo trimestre de 2025, las cifras de la ENEIC 2T 2025 confirman que la estructura del mercado guatemalteco no da señales de cambio. De una Población en Edad de Trabajar (PET) que alcanza los 12.5 millones de personas —equivalente al 69% del total de habitantes del país—, al menos 8.2 millones integran la fuerza laboral activa.

La dinámica actual muestra una tasa de ocupación sumamente alta, donde 8 millones de personas se encuentran trabajando, lo que representa el 98% de la población activa. Esta aparente plenitud laboral convive con una desocupación de apenas 181 mil personas, una cifra pequeña que responde a la necesidad imperante de generar ingresos bajo cualquier modalidad.

Sin embargo, los datos de la ENEIC 2T 2025 son un espejo de la ENCOVI 2023, al destacar que el 66% de los ocupados sigue atrapado en la informalidad, mientras que solo el 34% logra acceder a un empleo formal.

Estos son algunos datos:

Realidad del empleo nacional:

Empleo formal: 29.7%

Empleo informal: 70.3%

Vulnerabilidad por grupo y región:

Informalidad en área rural: 83.1%

Informalidad en área urbana metropolitana: 43.1%

Informalidad en población indígena: 81.3%

Informalidad en población no indígena: 62.7%

Informalidad en jóvenes (15-24 años): 83.9%

Informalidad de los adultos mayores (65+): 86.1%

Informalidad por actividad económica:

Agricultura: 93.3%

Construcción: 81.2%

Comercio: 69.5%

Adm. Pública: 9.1%

Estimación de participación laboral por trimestre

Oct-Dic 2024: 67.1%

Ene-Mar 2025: 65.6%

Abr-Jun 2025: 65.6%

Fuente: ENCOVI 2023, ENEIC 2T 2025.