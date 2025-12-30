Ian Ziering, actor de "Beverly Hills 90210", es acusado de agresión

-

El demandante afirma que la fama del actor influyó en la percepción pública del caso.

El actor estadounidense, conocido por interpretar a Steve Sanders en Beverly Hills, 90210, es demandado por agresión.

Ian Ziering tuvo un inesperado altercado de tránsito el 31 de diciembre de 2023, en Los Ángeles, el cual quedó grabado y causó revuelo en su año.

El incidente ocurrió el 31 de diciembre de 2023 y quedó registrado en video. (Foto: X)

Según la denuncia presentada por Jacob Hernández, dada a conocer este lunes por la revista People, él y un amigo circulaban en motos separadas cuando se detuvieron frente al auto Mercedes de Ziering, sin impedir el paso del tránsito.

Ian salió de su auto y comenzó a gritar y a empujar a Hernández sin motivo, lo que provocó que ambos motoristas se cayeran al suelo junto a las motos, provocándoles lesiones.

El actor descendió de su vehículo y confrontó a dos jóvenes motociclistas, según la denuncia. (Foto: X)

Además, el documento legal detalla que las personas que intentaron separar la pelea se vieron involucradas y que el actor se libró por su fama y se aprovechó de ello para influir en la opinión pública y de las autoridades.

Jacob fue arrestado en mayo de 2024 debido a que Ian les dio a las autoridades "información engañosa", aunque los cargos penales no fueron presentados, por lo que fue liberado.

El demandante asegura que el impacto mediático del incidente le generó problemas de salud mental y busca compensación por los daños compensatorios y punitivos ocasionados tras el incidente a través de un juicio con jurado.