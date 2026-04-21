Iba a visitar a su esposo a la cárcel y terminó capturada

Este martes 21 de abril, las autoridades policiales informaron sobre la captura de una mujer en la entrada del preventivo de la zona 18.

Según los reportes oficiales, los agentes de la comisaría 12 capturaron a Débora "N", de 26 años, por el delito de extorsión, quien era requerida por un juzgado de Santa Rosa.

De acuerdo con las investigaciones, la mujer pretendía ingresar al centro carcelario para a visitar a su esposo.

Tras la captura fue trasladada y resguardada en Torre de Tribunales en espera de esclarecer su situación penal.

La mujer presuntamente ingresaba al centro para visitar a su esposo. (Foto: PNC)