Graban momento en el que conductor terminó volcado tras chocar contra pared

Una cámara de seguridad captó el momento en el que surge el percance.
OTRAS NOTICIAS: ¡Surge video! Así fue el ataque que dejó cinco fallecidos y tres heridos en zona 6
Un video surgió en redes sociales, donde se pudo evidenciar el momento en el que un conductor pierde el control de su vehículo, choca contra un inmueble y termina volcado.
Según los datos de la grabación, el hecho sucedió el pasado 20 de abril en Santa Catalina la Tinta, Alta Verapaz.
En el video se observa que vecinos que transitaban por el lugar se sorprenden al ver que el vehículo dio vuelta en un calle poco transitada.
Tras el hecho se aglomeran las personas para ayudar al conductor.