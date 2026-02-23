Capturan a cinco hombres por evitar la captura de uno de ellos

-

Por tratar de defender a su amigo que disparaba al aire se los llevan presos a ellos también.

Cinco hombres fueron capturados por elementos de comisaría 35 de la Policía Nacional Civil, por el delito de portación ilegal de arma de fuego e insultos a la autoridad.

El hecho sucedió en un sector de la zona 1 de Tiquisate, Escuintla, cuando las fuerzas de seguridad fueron alertadas por varios vecinos sobre varios hombres que realizaban disparos al aire en la vía pública.

Al llegar los elementos sorprendieron a Ronal Rivas, de 24 años, quien portaba un arma de fuego en la mano e intentó darse a la fuga junto a los demás acompañantes.

El primero de los capturados fue trasladado a un juzgado de turno por la portación ilegal del arma. (Foto: Manuel Peralta/Colaborador)

Al momento que los agentes proceden a la detención de Rivas, los cuatro hombres intentaron evitar la captura e insultaron verbalmente a las autoridades por lo que terminaron capturados.

Se trata de Édgar Reyes, de 19 años; José Gabriel, de 23; José Paz, de 27 y Edwin García, de 28 años.

El primero de los capturados fue trasladado al Juzgado de Turno de Escuintla, mientras que los demás al Juzgado De Paz de esta localidad.

Los cuatro sujetos fueron remitidos al Juzgado De Paz por lanzar insultos a la autoridad. (Foto: Manuel Peralta/Colaborador)