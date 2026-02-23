Capturan a cinco hombres por evitar la captura de uno de ellos

Por tratar de defender a su amigo que disparaba al aire se los llevan presos a ellos también.
OTRAS NOTICIAS: Incendio consume una vivienda y varios locales en Sanarate (Video)
Cinco hombres fueron capturados por elementos de comisaría 35 de la Policía Nacional Civil, por el delito de portación ilegal de arma de fuego e insultos a la autoridad.
El hecho sucedió en un sector de la zona 1 de Tiquisate, Escuintla, cuando las fuerzas de seguridad fueron alertadas por varios vecinos sobre varios hombres que realizaban disparos al aire en la vía pública.
Al llegar los elementos sorprendieron a Ronal Rivas, de 24 años, quien portaba un arma de fuego en la mano e intentó darse a la fuga junto a los demás acompañantes.
Al momento que los agentes proceden a la detención de Rivas, los cuatro hombres intentaron evitar la captura e insultaron verbalmente a las autoridades por lo que terminaron capturados.
Se trata de Édgar Reyes, de 19 años; José Gabriel, de 23; José Paz, de 27 y Edwin García, de 28 años.
El primero de los capturados fue trasladado al Juzgado de Turno de Escuintla, mientras que los demás al Juzgado De Paz de esta localidad.