Incendio consume una vivienda y varios locales en Sanarate (Video)

-

Varias compañías de bomberos acudieron al lugar para sofocar las llamas.

Durante la madrugada de este lunes 23 de febrero se reportó un incendio en una vivienda y varios locales en el km. 49 de ruta El Atlántico, en Sanarate, con rumbo a la ciudad.

Las llamas consumieron varios inmuebles, entre ellos un promontorio de tarimas y una caseta donde se expendía combustible.

Sanarate, El Progreso.



Bomberos atacan incendio que consume expendio de gas y varios locales comerciales.



Precaución en km. 49 de ruta El Atlántico.#TransitoGT #TraficoGT pic.twitter.com/Fi9EY4LFdV — Amilcar Montejo (@amilcarmontejo) February 23, 2026

Tras las voraces llamas, vecinos pidieron auxilio a Bomberos Voluntarios quienes llegaron al lugar para sofocar el siniestro, del cual se han utilizado 11 mil galones de agua y espuma química.

El siniestro sucedió en las cercanías de la carretera principal y de este hecho solo se reportan daños materiales.

En las imágenes se puede observar que los socorristas repelen el incendio con agua a presión sobre toneles que según las autoridades, contenían combustible.