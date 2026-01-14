Pareja iba a recoger el dinero de una "extorsión" cuando fue descubierta

La pareja amenazó a otra persona si no hacía el pago.
Dos presuntos integrantes de una estructura criminal fueron capturados en flagrancia cuando acudían a recoger un paquete con dinero producto de una extorsión.
El hecho se registró en la colonia Villa Hermosa, zona 7 de San Miguel Petapa, donde los sospechosos llegaron para recoger el pago que habían exigido bajo amenazas.
Según la investigación, el dinero que simulaba la cantidad de Q3,500 era parte de la extorsión que realizaban contra un ciudadano, a quien intimidaban con atentar contra su integridad física si no cumplía con las exigencias.
Los detenidos fueron identificados como Brenda "N", de 22 años, alias de la "Flaka", y Edwin "N", de 29, el "Chino", quienes presuntamente colaboraban con "Barrio 18".
Ambos fueron sorprendidos en el momento exacto en que recogían el paquete.
Evidencias
Durante el operativo fueron incautados tres celulares, los cuales serán analizados como parte de las investigaciones, ya que se presume habrían sido usados para realizar las amenazas y exigir el dinero.
Además, se movilizaban en una motocicleta, la cual quedó bajo resguardo de las autoridades.