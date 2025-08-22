ICE captura a guatemaltecos en redada migratoria en Pensilvania

-

Las autoridades consulares ya brindan acompañamiento a los connacionales.

Un operativo migratorio realizado por agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) en una carretera de Pensilvania dejó como resultado la detención de 25 trabajadores de la construcción, provenientes de distintos países de Centroamérica y México.

Entre ellos se encuentran guatemaltecos que laboraban en la edificación del hospital Mount Nittany, quienes días antes habían señalado sentirse vigilados por las autoridades.

La redada afectó a migrantes originarios de Guatemala, México, Nicaragua, El Salvador y Honduras. Foto: Charles Reed (U.S. Immigration)

El Ministerio de Relaciones Exteriores (Minex) confirmó, a través de su red consular, que seis de los detenidos son guatemaltecos, todos hombres mayores de edad.

Según la institución, el Consulado General de Guatemala en Filadelfia ya brinda acompañamiento a los connacionales. Como parte del proceso, se realizan gestiones para localizar a sus familias y ofrecer asistencia en el ámbito migratorio.

La redada, del miércoles 20 de agosto en las localidades de Bellefonte y Milesburg, afectó a migrantes originarios de Guatemala, México, Nicaragua, El Salvador y Honduras.

El Minex confirmó que seis de los detenidos son guatemaltecos, todos hombres mayores de edad. (Foto: ICE)

Acciones comunitarias

Tras el operativo, colectivos en defensa de los derechos civiles iniciaron acciones comunitarias en la zona.

La Red de Respuesta Rápida del Condado de Centre, el Frente de Defensa del Pueblo y el Comité Estudiantil para la Defensa y la Solidaridad organizaron patrullajes ciudadanos con el fin de reducir el riesgo de nuevas intervenciones migratorias.

