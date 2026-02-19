Tráiler de "Toy Story 5": Woody y Buzz quieren salvar a los niños de la tecnología

El tráiler de "Toy Story 5", película que se estrenará el próximo 19 de junio combina la nostalgia de Woody y la lucha contra la tecnología en la vida cotidiana de los niños.
Disney y Pixar estrenaron el tráiler completo de la película "Toy Story 5" este jueves 19 de febrero, en el que se observa el adelanto de una reunión de Woody (Tom Hanks) y Buzz Lightyear (Tim Allen), así como de Jessie (Joan Cusack), en lo que sería la última entrega de la serie.
La nueva película gira en torno a un conflicto entre Woody, Buzz, Jessie y el resto de juguetes después de que les presentan una nueva forma de juguete en Lilypad: una tableta inteligente de alta tecnología con forma de rana, que se convierte en el nuevo juguete favorito de Bonnie, la niña a la que Andy le regaló sus juguetes.
Esta tablet representa el desafío actual de los juguetes clásicos: competir por la atención de un público cada vez más atraído por el mundo digital.
Otra de las grandes sorpresas del tráiler es ver a Woody con signos visibles de envejecimiento, un detalle narrativo que subraya cuánto ha pasado desde sus primeras aventuras.
Este Woody "mayor" ya no es el mismo sheriff confiado de antes: su misión ahora es mantener viva la esperanza y la imaginación en un mundo donde las pantallas digitales amenazan con reemplazar la magia del juego tradicional.
Mira el tráiler acá:
*Con información de N+ y People