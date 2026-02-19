Tráiler de "Toy Story 5": Woody y Buzz quieren salvar a los niños de la tecnología

-

El tráiler de "Toy Story 5", película que se estrenará el próximo 19 de junio combina la nostalgia de Woody y la lucha contra la tecnología en la vida cotidiana de los niños.

Disney y Pixar estrenaron el tráiler completo de la película "Toy Story 5" este jueves 19 de febrero, en el que se observa el adelanto de una reunión de Woody (Tom Hanks) y Buzz Lightyear (Tim Allen), así como de Jessie (Joan Cusack), en lo que sería la última entrega de la serie.

La nueva película gira en torno a un conflicto entre Woody, Buzz, Jessie y el resto de juguetes después de que les presentan una nueva forma de juguete en Lilypad: una tableta inteligente de alta tecnología con forma de rana, que se convierte en el nuevo juguete favorito de Bonnie, la niña a la que Andy le regaló sus juguetes.

(Imagen: Pixar)

Esta tablet representa el desafío actual de los juguetes clásicos: competir por la atención de un público cada vez más atraído por el mundo digital.

Bonnie tiene un nuevo juguete favorito, el cual es Lilypad, una tablet con forma de rana. (Imagen: Redes sociales)

Otra de las grandes sorpresas del tráiler es ver a Woody con signos visibles de envejecimiento, un detalle narrativo que subraya cuánto ha pasado desde sus primeras aventuras.

Woody comienza a quedarse a calvo, según se observa en el tráiler. (Imagen: redes sociales)

Este Woody "mayor" ya no es el mismo sheriff confiado de antes: su misión ahora es mantener viva la esperanza y la imaginación en un mundo donde las pantallas digitales amenazan con reemplazar la magia del juego tradicional.

Mira el tráiler acá:

*Con información de N+ y People