Ícono del reggae: fallece Jimmy Cliff a los 81 años

Jimmy Cliff destacó por su visión humanitaria y artística. La icónica estrella del reggae que ayudó a transformar la música de la isla en un fenómeno cultural a nivel mundial ha fallecido a sus 81 años. Su esposa confirmó la noticia a través de un comunicado. (Foto: X) La muerte de Jimmy Cliff la confirmó su esposa, Latifa Chambers, a través de un comunicado en las plataformas digitales. "Con profunda tristeza comparto que mi esposo Jimmy ha muerto debido a una convulsión seguida de neumonía", detalla Chambers en la publicación. Cliff llevó la música de Jamaica a escenarios globales. (Foto: X) "A todos sus fanáticos alrededor del mundo, por favor sepan que su apoyo fue su fortaleza durante toda su carrera", concluye Latifa. El artista abordó injusticias sociales en sus composiciones. (Foto: X) Durante más de cuatro décadas, Cliff escribió e interpretó canciones que fusionaron el reggae con el folk, el soul, el ska y el rock. Durante su carrera abordó temas sensibles como la pobreza, las injusticias sociales y protestas contra las guerras.