Versión Impresa
Principales Indicadores Económicos

Identifican el cuerpo que fue encontrado entre bolsas en Mixco

  • Por Reychel Méndez
06 de enero de 2026, 07:48
Al parecer, la persona habría estado desaparecida desde el pasado fin de semana. (Foto: Jorge Senté/Colaborador)

Al parecer, la persona habría estado desaparecida desde el pasado fin de semana. (Foto: Jorge Senté/Colaborador)

Identifican el cuerpo de un hombre luego de encontrarlo entre bolsas plásticas en el bulevar de Mixco. 

OTRAS NOTICIAS: Localizan cuerpo dentro de una bolsa plástica en zona 4 de Mixco

El pasado lunes 05 de enero fue encontrado un cuerpo entre bolsas plásticas en el Bulevar Naranjo en Mixco. 

Tras varias horas en el lugar, las autoridades trasladaron el cadáver al Instituto Nacional de Ciencias Forenses (INACIF), donde posteriormente la familia logró identificarlo. 

Bomberos Municipales localizaron el cuerpo y dieron aviso ya que el cuerpo no contaba con signos vitales. (Foto: Jorge Senté)
Bomberos Municipales localizaron el cuerpo y dieron aviso ya que el cuerpo no contaba con signos vitales. (Foto: Jorge Senté)

Se trata de José Luis Galeano de 38 años quién aparentemente desapareció el pasado fin de semana de la colonia El Granizo, zona 7 capitalina, lugar donde residía. 

Las autoridades realizan investigaciones para esclarecer los hechos. 

  • Últimas noticias de Guatemala

Obteniendo...
Obteniendo...
Obteniendo...
Obteniendo...
Obteniendo...
Obteniendo...
Obteniendo...
Obteniendo...
Obteniendo...
Comscore
cerrar