Identifican el cuerpo que fue encontrado entre bolsas en Mixco

Identifican el cuerpo de un hombre luego de encontrarlo entre bolsas plásticas en el bulevar de Mixco.
El pasado lunes 05 de enero fue encontrado un cuerpo entre bolsas plásticas en el Bulevar Naranjo en Mixco.
Tras varias horas en el lugar, las autoridades trasladaron el cadáver al Instituto Nacional de Ciencias Forenses (INACIF), donde posteriormente la familia logró identificarlo.
Se trata de José Luis Galeano de 38 años quién aparentemente desapareció el pasado fin de semana de la colonia El Granizo, zona 7 capitalina, lugar donde residía.
Las autoridades realizan investigaciones para esclarecer los hechos.