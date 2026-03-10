Localizan cuerpos de un hombre y una mujer envueltos en sábanas

-

Los cuerpos fueron localizados envueltos en sábanas y con manos y pies atados.

Dos personas fallecidas fueron descubiertas en una ladera ubicada en el kilómetro 15.5 de la ruta que conduce hacia la aldea San José Nacahuil, informaron los Bomberos Voluntarios.

De acuerdo con el reporte preliminar; al llegar al sitio, socorristas confirmaron que se trataba de dos personas que presentaban señales de estrangulamiento y que se encontraban atadas de pies y manos.

Los Bomberos Voluntarios localizaron los cuerpos atados de pies y manos en una ladera de la ruta a San José Nacahuil. (Foto: CVB)

Los cuerpos estaban envueltos en sábanas y fueron hallados a un costado de la carretera, en una zona de pendiente. Tras la verificación, los Bomberos Voluntarios dieron aviso a las autoridades correspondientes para los procedimientos legales y las diligencias del caso.

Preliminarmente, se estableció que se trata de un hombre y una mujer; sin embargo, hasta el momento no ha sido posible determinar la edad ni su identidad.