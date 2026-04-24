Identifican a las dos víctimas halladas sin vida en la zona 6

El Instituto Nacional de Ciencias Forenses (Inacif) identificó este viernes a las dos víctimas que fueron halladas sin vida el pasado miércoles 22 de abril, en el kilómetro 8 de la antigua carretera a Chinautla, en la zona 6 capitalina.

Se trata de Harrison Daniel Urizar Rodriguez, de 23 años; y Hanzel Adonay Rodríguez de León, de 28.

La causa de muerte de ambas personas fue por asfixia por estrangulación, según indicó el Inacif.

El hallazgo se dio por medio de transeúntes durante la tarde del miércoles, por lo que las autoridades se hicieron presentes y localizaron los dos cuerpos en el interior de bolsas plásticas.

Los cuerpos de ambas víctimas se encontraban en el interior de bolsas plásticas. (Foto: Bomberos Voluntarios)