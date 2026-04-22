Localizan dos bultos con presuntos restos humanos en la zona 6

Transeúntes reportaron el hallazgo de dos bultos la tarde de este miércoles 22 de abril en el kilómetro 8 de la carretera a Chinautla, en la zona 6 capitalina.

Por lo tanto, fueron alertados los Bomberos Voluntarios, quienes tras realizar un rastreo preliminar en el lugar, constataron que dentro de dos bolsas plásticas se podrían encontrar restos humanos.

Los socorristas han indicado que las bolsas podrían contener restos humanos. (José Luis Pos/Colaborador)

La Policía Nacional Civil (PNC) ya se encuentra en el lugar, a la espera del Ministerio Público (MP) para que se pueda determinar lo que se encuentra en el interior de las bolsas.

El pasado martes se registraron dos hallazgos en la colonia La Reformita, en la zona 12, en donde se localizaron tres cadáveres los cuales correspondían a tres hombres.

El hallazgo se registró en la antigua carretera que conduce hacia Chinautla. (Foto: Bomberos Voluntarios)