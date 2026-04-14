Identifican a joven que fue hallada sin vida dentro de costales en Amatitlán

- Se trata de una mujer de 26 años, quien fue hallada en cercanías del lago de Amatitlán. EN CONTEXTO: Macabro hallazgo: Localizan el cuerpo de una mujer dentro de costales en Amatitlán Este martes 14 de abril fue identificado el cuerpo sin vida que fue localizado en el kilómetro 39 del sector dos bahías en circunvalación al lago de Amatitlán. El Instituto Nacional de Ciencias Forenses (Inacif) confirmó que se trata de Wendy Michelle Mirón Rosales, de 26 años, quien fue encontrada el pasado lunes dentro de costales. Asimismo, se indicó que la causa de muerte fue por asfixia por estrangulación, por lo que las autoridades continúan con la investigación del caso. La víctima fue identificada como: Wendy Michelle Mirón Rosales. (Foto: Redes sociales) Hace un año había desaparecido La joven fue reportada como desaparecida junto a su hija el 2 de abril de 2025, pero un día después fue localizada, según indicó en su momento la Alerta Isabel-Claudina. Un año después, su cuerpo fue hallado sin vida. Actualmente, no tenía activada la alerta de desaparición. El cuerpo de Wendy Mirón fue encontrado dentro de costales. (Foto: Bomberos Voluntarios)