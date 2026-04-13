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Macabro hallazgo: Localizan el cuerpo de una mujer dentro de costales en Amatitlán

  • Por Geber Osorio
13 de abril de 2026, 12:22
El cuerpo fue hallado en circunvalación al lago de Amatitlán. (Foto: Bomberos Voluntarios)

El cuerpo fue hallado en circunvalación al lago de Amatitlán. (Foto: Bomberos Voluntarios)

Los socorristas brindaron detalles sobre la vestimenta con la que fue encontrada esta persona.

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Un cuerpo sin vida fue localizado por transeúntes este lunes 13 de abril dentro de costales, en el kilómetro 39 del sector dos bahías en circunvalación al lago de Amatitlán.

Bomberos Voluntarios fueron alertados sobre este hallazgo, por lo que se hicieron presentes y constataron que se trataba de una mujer que ya no contaba con signos vitales.

El cuerpo de la mujer se encontraba en el interior de costales. (Foto: Bomberos Voluntarios)
El cuerpo de la mujer se encontraba en el interior de costales. (Foto: Bomberos Voluntarios)

Esta persona aún no ha sido identificada, pero la misma vestía una blusa negra, pantalón de lona verde y calcetas negras, según informaron los bomberos.

Por ello, dieron aviso a las autoridades correspondientes para que se realicen los trámites de rigor en el lugar del hallazgo.

Las autoridades investigan las causas del hallazgo. (Foto: Bomberos Voluntarios)
Las autoridades investigan las causas del hallazgo. (Foto: Bomberos Voluntarios)

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