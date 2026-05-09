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Identifican a mujer que resultó herida tras ataque por intento de asalto en zona 9

  • Por Geber Osorio
09 de mayo de 2026, 14:51
Ciudad de Guatemala
La víctima se transportaba en una camioneta gris. (Foto: Wilder López/Soy502)

La víctima se transportaba en una camioneta gris. (Foto: Wilder López/Soy502)

La víctima de 30 años fue trasladada de emergencia a un centro asistencial.

EN CONTEXTO: Mujer resulta herida en ataque armado durante intento de asalto

Una mujer que se transportaba en una camioneta fue atacada a balazos tras un intento de asalto, este sábado 9 de mayo, en la calle Montúfar y 5a. avenida de la zona 9, en la ciudad de Guatemala.

Bomberos Municipales fueron alertados y al arribar al lugar, le brindaron atención prehospitalaria a la víctima, quien fue trasladada a la emergencia de traumatología del Instituto Guatemalteco de Seguridad Social (IGSS) para su evaluación médica.

La víctima fue identificada como: Evelyn Mariela España Valenzuela. (Foto: Wilder López/Soy502)
La víctima fue identificada como: Evelyn Mariela España Valenzuela. (Foto: Wilder López/Soy502)

La víctima fue identificada como: Evelyn Mariela España Valenzuela, de 30 años, quien sufrió una herida de bala en el hombro derecho, lo que puso su vida en riesgo debido a la trayectoria del proyectil, el cual comprometió órganos vitales.

Se solicitó la presencia de la Policía Nacional Civil (PNC) para resguardar la escena e iniciar las investigaciones correspondientes.

Socorristas trasladaron a la víctima hacia el IGSS. (Foto: Bomberos Municipales)
Socorristas trasladaron a la víctima hacia el IGSS. (Foto: Bomberos Municipales)

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