Identifican a mujer que resultó herida tras ataque por intento de asalto en zona 9

La víctima de 30 años fue trasladada de emergencia a un centro asistencial.
EN CONTEXTO: Mujer resulta herida en ataque armado durante intento de asalto
Una mujer que se transportaba en una camioneta fue atacada a balazos tras un intento de asalto, este sábado 9 de mayo, en la calle Montúfar y 5a. avenida de la zona 9, en la ciudad de Guatemala.
Bomberos Municipales fueron alertados y al arribar al lugar, le brindaron atención prehospitalaria a la víctima, quien fue trasladada a la emergencia de traumatología del Instituto Guatemalteco de Seguridad Social (IGSS) para su evaluación médica.
La víctima fue identificada como: Evelyn Mariela España Valenzuela, de 30 años, quien sufrió una herida de bala en el hombro derecho, lo que puso su vida en riesgo debido a la trayectoria del proyectil, el cual comprometió órganos vitales.
Se solicitó la presencia de la Policía Nacional Civil (PNC) para resguardar la escena e iniciar las investigaciones correspondientes.