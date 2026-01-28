Identifican a víctimas ahogadas durante naufragio de lancha en Sololá

-

Las víctimas iban en una lancha que volcó.

EN CONTEXTO: Vuelca una lancha en Atitlán y deja dos mujeres fallecidas

El Ministerio Público (MP) confirmó la identidad de las dos mujeres que fallecieron durante el naufragio de una lancha ocurrido el pasado martes en el lago de Atitlán, Sololá.

Se trata de Noris Edith Martínez Barrios, de 42 años, y Milagros del Carmen Aguilar, de 49, ambas de Panamá, quienes de acuerdo con el Instituto Nacional de Ciencias Forenses (Inacif), fallecieron a causa de asfixia por sumersión.

La Fiscalía de Distrito de Sololá informó que efectuó las diligencias de procesamiento de la escena en la playa pública del malecón, donde fueron localizados los cuerpos sin vida.

En el lugar se efectuó el levantamiento de indicios y el procesamiento de cadáveres, acciones que son clave para el fortalecimiento de la investigación.

Espera audiencia

De acuerdo con las pesquisas, las víctimas viajaban a bordo de una lancha que perdió el control y se accidentó, provocando el naufragio.

En cuanto al detenido, Ramos Quiacaín, de 19 años, quien conducía la embarcación, el MP informó que fue puesto a disposición del juzgado de paz.