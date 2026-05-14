Identifican a pareja fallecida tras ataque armado en Antigua Guatemala

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La pareja habría sido víctima de un ataque directo en la vía pública.

EN CONTEXTO: Ataque armado deja a una pareja fallecida en Antigua Guatemala

La pareja que falleció tras ser atacados a balazos la tarde de este jueves 14 de mayo, en la calzada Santa Lucía y 1a. calle de la Antigua Guatemala, en Sacatepéquez, ya fue identificada.

Se trata de Miguel Sánchez y Yesenia González, quienes quedaron sin vida en el interior de un automóvil de color anaranjado con placas de circulación P373DNH, en el cual se transportaban.

La pareja era originaria de Jocotenango, según indicaron las autoridades. (Foto: Redes sociales)

De manera preliminar se ha dado a conocer que las víctimas eran originarias del municipio de Jocotenango de dicho departamento.

La Policía Nacional Civil (PNC) indicó que fue ataque directo que podría estar relacionado con problemas de narcomenudeo y extorsión en el sector.

En la escena del crimen quedaron varios casquillos de bala. (Foto: Renato Melgar/Colaborador)

Además, las autoridades informaron que los atacantes iban a bordo de una motocicleta de color azul y tras cometer el doble crimen, se dieron a la fuga en dirección hacia Ciudad Vieja.

El año anterior cerró la criminalidad con 41 homicidios en ese departamento. Este año la ciudad colonial se ha convertido en el epicentro de la violencia con siete asesinatos, según las cifras de las fuerzas de seguridad.

*Con información de Carlos Vicente