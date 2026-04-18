Identifican a peatón víctima de accidente vial en Quetzaltenango

La víctima cruzaba la calle cuando fue arrollada.
EN CONTEXTO: Peatón se cruza la calle y termina siendo impactado por vehículo (video)
Un trágico accidente vial se registró en horas de la tarde del 16 de abril, cuando un hombre cruzó la calle en la 4a. calle, zona 1, sector El Calvario, Quetzaltenango, y fue arrollado por una motocicleta.
Cuerpos de socorro identificaron a la víctima como Leonzo Mazariegos Vicente, de 68 años.
Mazariegos se dedicaba a la mensajería, además era miembro activo de la comunidad católica de la Parroquia "El Calvario", quienes lamentaron su muerte y extendieron sus condolencias a su familia.
Quedó grabado en cámaras
Un video registro el momento del hecho, en que se observa que la víctima atravesaba la calle cuando no circulaba ningún transporte, de repente aparece un vehículo de dos ruedas a excesiva velocidad.
El hombre al darse cuenta trata de correr para finalizar de cruzar, pero es alcanzado por el transporte con dos tripulantes abordo; esto causó que los tres cayeran al suelo.
Mazariegos fue trasladado al Hospital Regional de Occidente, en donde murió a causa de las lesiones.