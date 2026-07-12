Identifican a presunto pandillero capturado tras persecución en Villa Canales

La Policía Nacional Civil (PNC) capturó a un presunto pandillero, quien estaba armado y vinculado a la Mara Salvatrucha, tras intentar huir en Villa Canales.
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Una persecución a pie, captada por cámaras de vigilancia, culminó con la captura de Lenderson Fernando González Tecú, de 21 años, presunto integrante de la clica Little Saico, de la Mara Salvatrucha, en la colonia Villa Las Mercedes, en Villa Canales.
Según la Policía Nacional Civil (PNC), agentes de las Fuerzas Especiales de Policía (FEP) realizaban recorridos de seguridad ciudadana cuando intentaron identificar al joven; sin embargo, este se opuso al procedimiento y emprendió la huida, lo que dio inicio a una persecución por varias calles del sector hasta que fue alcanzado y capturado.
"Durante la detención, le decomisaron una pistola y dos tolvas que portaba sin la licencia, por lo que el arma será sometida a análisis para determinar si fue utilizada en algún hecho delictivo", informó César Mateo, portavoz de la PNC.