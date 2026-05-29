Capturan a presuntos asaltantes en Mixco

Durante la mañana de este último viernes de mayo, se reportó la detención de tres hombres acusados de cometer robo en el tramo conocido como Paseo Los Campeones, en Mixco.

Según la información compartida, momentos antes de la detención; un taxista habría denunciado a policías municipales que hacían patrullaje, que había sido objetivo de delincuentes que lo despojaron de sus pertenencias.

Tres hombres fueron neutralizados tras ser señalados de robo. (Foto: Redes Sociales).

Ante el hurto, los agentes coordinaron hasta dar con el paradero de tres sospechosos, que fueron consignados y se coordinó con la Policía Nacional Civil para realizar las diligencias correspondientes.

Durante las maniobras para neutralizarlos, los presuntos ladrones tiraron una pistola de aire comprimido debajo de un automóvil junto a varios aparatos celulares, los cuales fueron recuperados.

Teléfonos celulares y un arma de aire comprimido fueron localizados tras la detención. (Foto: Redes Sociales)