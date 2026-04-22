Identifican a las tres víctimas halladas sin vida en La Reformita, zona 12

Los tres cuerpos fueron encontrados envueltos en sábanas durante el pasado martes 21 de abril.
EN CONTEXTO: ¡Otro hallazgo en la zona 12! Localizan posibles restos humanos en un vehículo
Este 22 de abril fueron identificados los tres cadáveres hallados el recién pasado martes en dos sectores de la colonia La Reformita, en la zona 12 de la ciudad capital.
Los primeros dos cuerpos se encontraban envueltos en sábanas en la vía pública, exactamente en la 11 avenida y 26 calle, los cuales fueron identificados como: William Ronaldo Ibarra García y Elder Omar Chacchic García.
En un segundo hallazgo, fue localizada una camioneta en la 12 avenida y 24 calle de la misma colonia, en su interior se encontraba el tercer cuerpo envuelto en sábanas y este fue identificado como: Iván Alejandro Ovalle Guerra.
Las tres víctimas murieron por asfixia por estrangulación, según indicó el Instituto Nacional de Ciencias Forenses (Inacif).
Las autoridades investigan el motivo de estos hechos criminales.