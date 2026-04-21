¡Otro hallazgo en la zona 12! Localizan posibles restos humanos en un vehículo

El presunto cuerpo de una persona fue encontrado envuelto en sábanas dentro de una camioneta estacionada en la colonia La Reformita.
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Vecinos de la colonia La Reformita reportaron un nuevo hallazgo, se trata de un bulto en el interior de un vehículo en la 24 calle y 12 avenida de la zona 12, en cercanías del mercado.
Bomberos Municipales arribaron al lugar, en donde se encuentra una camioneta estacionada y tras realizarse una inspección preliminar, se ha determinado que el bulto podría contener restos humanos.
Por lo tanto, se dio aviso a la Policía Nacional Civil (PNC) y al Ministerio Público (MP), para que se realicen las diligencias correspondientes conforme a los protocolos establecidos, según indicaron los socorristas.
Agentes de la PNC procedieron a resguardar la escena, en espera del personal fiscal y de los técnicos del MP para efectuar el procesamiento del vehículo y determinar el contenido del bulto localizado.
Segundo hallazgo
La mañana de este martes 21 de abril, se localizaron dos bultos con restos humanos envueltos en sábanas a una distancia menor de un kilómetro de este segundo hallazgo.
La primera localización fue en la 26 calle y 11 avenida de la misma colonia.