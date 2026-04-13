Identifican a víctima hallada sin vida dentro de bolsas en zona 3

La víctima contaba con un amplio historial delictivo.
EN CONTEXTO: Localizan bolsas negras con posibles restos humanos en la zona 3
Vecinos de la 21a. calle y 3a. avenida, de la zona 3 capitalina, se sorprendieron la mañana del domingo al ver bolsas negras dentro de un tonel abandonado.
Por el tamaño de las bolsas, los socorristas determinaron que se trataba del cuerpo de una persona.
Horas más tarde, la víctima fue identificada como Jorge Ricardo Pérez Grotewold, de 63 años.
Según las autoridades, Pérez había sido capturado en varias ocasiones por robo.
El ahora fallecido solía ingresar a locales comerciales de Quetzaltenango para sustraer objetos.